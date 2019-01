Niendorf/Poel : Tankstelle vor dem Abriss

von Michael Schmidt

Schön ist anders: Auf der Insel Poel soll die ehemalige Niendorfer Tankstelle dem Erdboden gleich gemacht werden. Die Abbruch- und Beräumungsarbeiten sollen durch die Gemeinde Insel Poel in Auftrag gegeben werden. Die Kommune rechnet mit Kosten in Höhe von rund 6000 Euro. Im ungünstigsten Fall muss der Eigentümer des Grundstückes damit rechnen, sich an den Abrisskosten zu beteiligen. Die Tankstelle wird seit Jahren nicht mehr genutzt und ist in den Augen vieler Poeler ein Schandfleck.