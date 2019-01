von Tore Degenkolbe

15. Januar 2019, 08:06 Uhr

Die Rehnaer Bürger haben am morgen die Möglichkeit, ihre ausgedienten Christbäume mit der schwarzen Restabfalltonne an die Straße zu stellen und so zu entsorgen. Die Bäume müssen vollständig abgeschmückt abgestellt werden.