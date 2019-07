Veelböken : Tanzende Bohne in Veelböken

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mindesten sieben Sorten Kaffee können Liebhaber des heißen Bohnengetränks am kommenden Sonntag, 28. Juli, ab 15 Uhr im Hexenhaus in Veelböken probieren. Dann lädt Veranstalter Wolfgang Woitag zu den „Tanzenden Bohnen“ ein. Denn zu Besuch kommt ein Wismarer Kaffeelieferant mit so klanghaften Sortennamen wie Tango, Salza und Swing. „Wir werden das Geheimnis der tanzenden Bohnen lüften“, verrät der Veranstalter. Kaffeeliebhaber können sich dann auch an einer Verköstigung erfreuen.