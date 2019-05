Roggendorf : Tierheim sensibilisiert Kinder

von Maik Freitag

Mit einem Kinderfest im Roggendorfer Tierheim wollen die Organisatoren schon früh für die richtige und artgerechte Haltung von Tieren sensibilisieren. Viele Interessenten nahmen das am Sonnabend an und kamen in das Dorf, um sich mit den rund 70 Hunden und Katzen zu beschäftigen, oder einfach nur an den vielen Bewegungsspielen oder der großen Tombola zu versuchen. „Das Wetter spielte mit und viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen. Das ist toll“, sagte Tierheimleiterin Meike Jaworski, die sich jetzt am meisten auf den Baubeginn einer Tier- und Naturschutzstätte ab Ende Mai freut.