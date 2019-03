Wismar : Tipps zum Thema Hausverkauf

von svz.de

13. März 2019, 06:56 Uhr

Eine Info-Veranstaltung zum Thema „Immobilien verkaufen ohne Makler“ wird es am Mittwoch, 3. April, in Wismar geben. Der Notar Martin Arnold und der Immobilienfachmann André Kreßner von der LBS Immobilien GmbH erläutern,

worauf man als Verkäufer seiner Immobilie ohne Makler achten sollte. Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr in der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, Am Markt 14/15 in Wismar. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03841/2400 ist aus Platzgründen erforderlich.