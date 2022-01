Feuerwehreinsatz bei Klütz : Toter treibt zwischen Steinbeck und Hafthagen in der Ostsee

Toter in der Ostsee im Strandbereich zwischen Steinbeck und Hafthagen. Polizei hat keinen Verdacht auf eine Straftat.

von Michael Beitien

12. Januar 2022, 07:08 Uhr

Toter in der Ostsee im Strandbereich zwischen Steinbeck und Hafthagen. Polizei hat keinen Verdacht auf eine Straftat.

Feuerwehren und weitere Rettungskräfte wurden am Dienstag wegen einer Menschenrettung an der Ostsee im Strandbereich zwischen Steinbeck und Hafthagen bei Klütz alarmiert. Über ihren Einsatz informieren die Feuerwehren Boltenhagen und Klütz in den sozialen Medien.

Das Polizeipräsidium Rostock bestätigte am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion, dass es einen Toten im Wasser gab. Nähere Angaben zur Identität machte die Polizei nicht. Es gebe keinen Verdacht, hieß es am Mittwochmorgen. Folglich gibt es offenbar keinen Hinweis für eine Straftat.

Alarmierte Boote waren nicht mehr nötig

Die Kameraden der Feuerwehren wurden am Dienstag gegen 11 Uhr gemeinsam mit weiteren Rettungskräften alarmiert. „Vor Ort unterstützten wir den Rettungsdienst. Nach Eintreffen eines Notfallseelsorgers zur Betreuung von Angehörigen und Betroffenen, wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben“, so die Feuerwehr Boltenhagen auf Facebook. „Alle alarmierten Boote konnten den Einsatz während der Anfahrt abbrechen.“