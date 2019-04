von svz.de

16. April 2019, 07:34 Uhr

Pokrent | Das Cafe Traumdomizil in Pokrent öffnet am Wochenende wieder seine Türen. Wie immer wird es ab 14.30 Uhr Kuchenangebote und Getränke gegen einen Obolus in die Kasse des Vertrauens geben. Gleichzeitig bedankt sich Inhaber und Rentner Siegfried Nikolaus für die Unterstützung von Heiko und Mario Niklaus sowie Olaf Hempel.