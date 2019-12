Thandorf : Überraschung vor Film „Aladdin“

Weihnachtsmann beschenkt Kinder in Thandorf. Termine für Sommerkino 2020 am Bauernteich stehen fest

von tere

23. Dezember 2019

Im Sommer hatten die Filme „25 km/h“, „Bohemian Rhapsody“ und „Der Junge muss an die frische Luft“, die unter freiem Himmel in Thandorf gezeigt wurden, insgesamt 300 Zuschauer begeistert. Beim zweiten Weihnachtskino in der Fahrzeughalle der Thandorfer Feuerwehr freuten sich jetzt rund 20 Kinder über den Film „Aladdin“ und danach etwa genauso viele Erwachsene über den Klassiker „Die Feuerzangenbowle“.

Doch bevor die Geschichte mit dem Taschendieb Aladdin und dem Flaschengeist Dschinni über die neue Leinwand flimmerte, gab es für den Nachwuchs eine besondere Überraschung. Der Weihnachtsmann verteilte Süßigkeiten. Aber erst, nachdem die Mädchen und Jungen Lieder gesungen oder Gedichte aufgesagt hatten. Im dicken rot-weißen Mantel, das Gesicht von einem weißen lockigen Bart verdeckt, steckte Jens Strohschein aus Schlagsdorf.

Das Weihnachtskino hatten Marita Ahrndt vom 2012 gegründeten Dorfverein Thandorf und Thorsten Finger, erster Vorsitzender der SG Schlagsdorf von 1991, organisiert. „Diese Veranstaltung macht Spaß und fördert die Gemeinschaft“, meinte Thorsten Finger. „Vor den Feiertagen treffen sich die Einwohner aus Thandorf und umliegenden Dörfern zum gemütlichen Beisammensein und zum Quatschen“, ergänzte Marita Ahrndt. „Die Feuerwehr unterstützt uns tatkräftig.“ Oliver Pede, der zu den Gästen gehörte, lobte die „schöne Atmosphäre“ und sagte: „Jeder, der hier dabei ist, honoriert, was die Engagierten auf die Beine gestellt haben.“ Bürgermeister Wolfgang Reetz sprach von einer lohnenswerten Veranstaltung. „Ich bin glücklich, dass es Einzelne gibt, die sich kümmern. Eine tolle Möglichkeit, kurz vor Weihnachten noch einmal gemütlich zusammenzukommen.“

Schon vor dem Film „Aladdin“ konnten sich die Kinder an einer „Frischebar“ im Dorfgemeinschaftshaus, gesponsert von der SG Schlagsdorf, mit Getränken, Obst und Gemüse stärken. Getränke für die Erwachsenen, darunter Feuerzangenbowle und Punsch, gab es aufgrund der Unterstützung durch den Dorfverein, die SG Schlagsdorf, die Gemeinde und Privatpersonen.

Zum ersten Mal kam übrigens die zwei mal 3,50 Meter große Leinwand zum Einsatz. „Die kostete knapp 100 Euro und konnte dank Spenden gekauft werden“, informierte Ahrndt. Bislang mussten die Filme beim Sommerkino am Bauernteich und beim ersten Weihnachtskino 2018 auf einem großen Bettlaken gezeigt werden.

Die Termine für das Sommerkino 2020 stehen schon fest: 10. Juli, 31. Juli und 28. August. Welche Filme dann ab Einbruch der Dunkelheit unter freiem Himmel zu sehen sind, soll kurzfristig entschieden werden. Das Teichfest wird am 13. Juni in Thandorf gefeiert.