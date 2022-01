Nordwestmecklenburg : Übersetzer Samer Haj Khamis braucht Verstärkung

Lange hat es gedauert – fast sieben Jahre. Nun wird seit Anfang des Jahres auch in Nordwestmecklenburg ein Sprachmittlerpool aufgebaut. Einer der ersten Übersetzer ist Samer Haj Khamis.

von Nicole Buchmann

19. Januar 2022, 10:12 Uhr

Samer Haj Khamis sitzt am Friedenshof vor einem Rechner, das Handy im Blick. Fast jeden Tag erreichen den 35-Jährigen Anrufe. Dann setzt er sich in seinen Wagen, fährt zum Arzt, zur Ausländerbehörde, zu Wohnungsbaugesellschaften oder in eine Schule. Poel, Dorf Mecklenburg, Grevesmühlen, Wismar – als Übersetzer in Nordwestmecklenburg kommt Khamis rum. „Ohne Auto wäre das schwer.“

Bedarf gestiegen

Anfang des Jahres hat die Caritas Schwerin begonnen, einen Sprachmittlerpool im Landkreis aufzubauen. Erfahrung darin hat die Organisation. In Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim betreut sie die Sprachmittler schon seit Jahren. Der Bedarf sei riesig, sagt Steffi Belaroussi, die den Einsatz der Sprachmittler in Nordwestmecklenburg koordiniert. Allein im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent gestiegen – von 432 auf 782.

Eigene Erfahrung hilft

Samer Haj Khamis ist bislang einer von fünfen, der die Aufträge in Nordwestmecklenburg entgegennehmen kann. „Die Leute brauchen echt Hilfe“, sagt der Sozialassistent. 2015 kam er nach Wismar, erinnert sich selbst noch gut daran, wie schwer es am Anfang war. Er kann den Menschen nun mit Syrisch und Persisch helfen. „Auch ein bisschen auf Kurdisch“, sagt er und lacht.

Regelmäßige Schulungen

Die Voraussetzungen für die Übersetzer im Pool sind hoch. „Mindestens B2“, sagt Belaroussi. Das mache die Suche nach Sprachmittlern auch so schwer. Denn wer so gut Deutsch spreche, arbeite meist bereits. In regelmäßigen Schulungen erweitern die Übersetzer ihren Wortschatz – angefangen bei Behördendeutsch über medizinische Begriffe bis hin zu juristischen Fachwörtern. Den höchsten Bedarf in Nordwestmecklenburg sieht Belaroussi bei Arabisch und Persisch. Aber auch Polnisch und Russisch würden noch gesucht.

Gefördert von Landkreis und Stadt

Für diejenigen, die Hilfe brauchen, ist das Angebot kostenlos. Schulen und Krankenhäuser etwa hätten ein Budget, aus dem die Übersetzungsleistung bezahlt werde. „Die Klienten selbst können sich das nicht leisten.“ Finanzielle Unterstützung für den Sprachmittlerpool bekommt die Caritas vom Landkreis und von der Hansestadt Wismar. Die teilen sich die jährliche Fördersumme von 19.000 Euro für Personal- , Verwaltungs- und Sachkosten.

Stolz auf die neue Aufgabe

Oberstes Gebot für die Übersetzer: die Schweigepflicht. Nur so könne die Vertrauensbasis zwischen Klient und Sprachmittler entstehen, die beispielsweise in medizinischen Fällen notwendig sei, sagt Belaroussi. Darüber hinaus sei eine gewisse Distanz wichtig. „Verwandt, bekannt oder befreundet zu sein, ist da keine Option.“

Samer Haj Khamis hat schon lange vor dem Sprachmittlerpool ehrenamtlich für seine Mitmenschen übersetzt. Die nun ersten offiziellen Termine habe er bislang gut geschafft, sagt er. Und ein bisschen Stolz liegt in seinem Lächeln.