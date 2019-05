Gadebusch : Unfall fordert zwei Verletzte

Zu einem Unfall kam es heute gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung B208 an der Auffahrt zur B104.

von Maik Freitag

14. Mai 2019, 13:30 Uhr

Zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Autofahrern kam es heute gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Bundesstraße 208 an der Auffahrt zur Bundesstraße 104 in Höhe des Gadebuscher Reitsportes. Sowohl an dem Fahrzeug aus Richtung Schwerin kommend als auch an dem Auto aus Gadebusch kommend entstand ein Totalschaden, der laut Polizeiangaben auf je 15 000 Euro beziffert wird.