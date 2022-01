Gadebusch : Urlaubstag im Todesfall bald auch beim Haustier?

Stirbt ein Familienmitglied, stehen uns ein bis drei freie Tage zu, um den Verlust zu verarbeiten. Stirbt ein Haustier müssen wir uns damit abfinden und weiter funktionieren. Ist das fair?

von Katrin Glüsenkamp

19. Januar 2022, 14:29 Uhr

Keine freien Tage, wenn Bello stirbt. Die Frage, ob diese Entscheidung fair ist, würden viele eindeutig mit „nein“ beantworten. Denn ein Tier ist viel mehr als ein beiläufiger Zeitvertreib, es ist der beste Freund, aufmerksamer Zuhörer und ein unersetzbares Familienmitglied. „Die emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier lässt sich genauso schwer in Worte fassen wie die Bindung zu einem nahestehenden Angehörigen“, so das Krematorium Rosengarten in Badbergen.

Generell gibt es keinen Anspruch auf Sonderurlaub nach dem Tod eines Haustieres – auch in Deutschland nicht. Hier kann man nur auf die Kulanz des Arbeitgebers hoffen. Eventuell gestattet dieser in einem solchen Fall, spontan reguläre Urlaubstage zu nehmen.

Im Tierkrematorium „Rosengarten“ im niedersächsischen Badbergen erleben die Mitarbeiter täglich, wie sehr der Verlust die Besitzer schmerzt. Aus diesem Grund starteten sie eine Petition für einen gesetzlichen Tag Sonderurlaub, wenn das Haustier aus dem Leben scheidet.

Toleranz gegenüber Tierhaltern

„Gerade wenn ein geliebtes Familienmitglied stirbt, reißt der Schmerz ein tiefes Loch in unser Herz, das nur die Zeit wieder schließen kann“, erklärt Christine Geburtig vom Lottihof in Seefeld. Genau um diese Zeit geht es bei der Petition „Sonderurlaub – Zeit für Trauer nach dem Tod des geliebten Tieres“.

Christine Geburtig sieht auch ein Problem bei der Toleranz der Gesellschaft gegenüber Tierhaltern und deren Trauer beim Verlust eines Haustieres. „Trauer und Schmerz über den Tod eines geliebten Tieres stehen dem Verlust eines nahestehenden Angehörigen in nichts nach“, so Geburtig. Daher würde sie eine solche Entscheidung über einen zusätzlichen Urlaubstag sehr begrüßen. „Selbst wenn es nicht jeder nutzen möchte, ich würde es toll finden, wenn die Möglichkeit vom Arbeitgeber gegeben wird“, sagt Geburtig.

Mehr als nur ein Haustier

Die Tierhaltung hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. So gehören Tiere heute zur Familie, genießen eine Art Mitspracherecht und beeinflussen den ganzen familiären Tagesablauf – wie auch die Möglichkeit, sich mit Freunden, Familie oder einfach Dritten zu treffen. Das Verhalten, die Gedankenwelt werden durch Trauer negativ beeinflusst, auch im Alltag bei der Arbeit.

Mit einem Pferd und zwei Hunden zählt Michelle Wulff aus Wismar eindeutig zu den Tierhaltern. Auch sie würde sich für einen Sonderurlaubstag aussprechen: „Es sind meistens eben nicht nur Haustiere, sondern Familienmitglieder, die man teilweise viele Jahre an seiner Seite hat“, so die 27-Jährige. Denn Trauer über das verstorbene Haustier sei natürlich und menschlich.

Abgrenzung schwierig

Laut Tierärztin Henriette Otto sei die Verbindung zwischen Mensch und Haustier weiter gestiegen – dennoch sei die Bindung zum Tier und dementsprechend die Trauer ganz unterschiedlich. Sie hat ihre Gemeinschaftstierarztpraxis in Dalberg. „Ich sehe jeden Tag, wie unterschiedlich die Leute mit ihren Tieren umgehen. Es gibt manche, für die ein Urlaubstag nach dem Tod ihres Tieres sicherlich eine sehr gute Sache ist. Aber es gibt auch solche, die das nicht unbedingt brauchen“, so Otto. Eine Abgrenzung zwischen den verschiedenen Tierarten empfindet sie als schwierig und sollte genauestens überdacht werden.