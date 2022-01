Schleppender Breitbandausbau : Utechter sauer: Noch immer haben viele kein schnelles Internet

Einwohner der Gemeinde sind frustriert. Viele warten bisher erfolglos auf den seit langer Zeit ersehnten Breitbandanschluss. Die Wemacom wiederum verweist auf coronabedingte Probleme und nennt einen neuen Zieltermin.

Sie warten seit Jahren auf das schnelle Internet und müssen sich wohl auch noch weitere Monate gedulden. Die Rede ist von Einwohnern der Gemeinde Utecht, die kein Verständnis mehr für Verzögerungen beim Breitbandausbau haben.

Die Klagen der Einwohner bekommt Bürgermeister Andreas Spiewack immer wieder zu hören. „Dass noch immer nicht alle Haushalte an die schnelle Datenautobahn angeschlossen sind, ist kaum noch nachvollziehbar. Viele Einwohner sind stinksauer“, verdeutlicht das Gemeindeoberhaupt.

Vor allem diejenigen, die eine schnelle Internetanbindung zum Beispiel für Büroarbeiten von Zuhause aus benötigen, seien frustriert. In einzelnen Fällen sei es so, dass Rentner von nebenan das schnelle Internet schon nutzen können, der berufstätige Nachbar wiederum nicht.

Homeoffice und Homeschooling ohne Internet nicht möglich

In anderen Fällen wurden zeitgleich Anträge für Glasfaser-Hausanschlüsse in der Gemeinde Utecht gestellt. Während die einen seit dem Spätsommer 2021 mit Tempo durch das Internet surfen können, warten die anderen noch immer auf die Anschaltung. Dabei sei das Internet inzwischen lebenswichtig. „Wie sollen denn beispielsweise Onlinebanking, Homeoffice und Homeschooling in Zeiten von Corona ohne schnelles Internet funktionieren“, fragt Andreas Spiewack.

Einwohner Tim Schäper gehört zu denjenigen in der Gemeinde Utecht, die sich inzwischen verschaukelt fühlen. „Wir warten seit fast einem Jahr darauf, dass wir endlich an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Schlimm ist es für die Kinder. Wenn Homeschooling angesagt ist, können sie nicht mitmachen“, so Tim Schäper. Dabei liegen die Kabel für das schnelle Internet längst in der Utechter Erde.

Zum Versenden einer E-Mail ab nach Schleswig-Holstein

Auch für Tim Schäper selbst bringt das fehlende Internet Probleme mit sich. Wenn er E-Mails verschicken oder mit dem Smartphone im Netz surfen will, fährt der Utechter von Mecklenburg aus erst über die Landesgrenze nach Schleswig-Holstein. Denn kurz vor der A20 bei Groß Grönau hat der Selbstständige aus der Immobilienbranche Handy-Empfang.

Manchmal geht er aber auch rüber zu seinen freundlichen Nachbarn. Denn sie verfügen schon über eine schnelle Internetanbindung. Eine Dauerlösung ist das aber nicht.

Wemacom verweist auf Probleme durch Corona

Von 189 Haushalten in der Gemeinde Utecht hatten einst 156 einen Glasfaser-Anschluss beantragt. Im August vergangenen Jahres wurden die ersten davon ans Netz gebracht. Inzwischen sind nach Angaben der Wemacom 97 Glasfaser-Hausanschlüsse und somit 123 Wohneinheiten erfolgreich angeschaltet worden. 59 Haushalte sollen folgen.

dpa/Jens Büttner

„Mit Hochdruck arbeiten wir daran, die coronabedingten Verzögerungen zu kompensieren, die aus der ersten und zweiten Pandemie-Welle beim Bau und der Montage von Hausanschlüssen sowie bei der Inbetriebnahme in Utecht und ganz Nordwestmecklenburg entstanden sind“, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Wemacom gibt März 2022 als neue Zielmarke aus

Die Wemacom plane, bis Ende März 2022 einen Großteil aller Glasfaser-Hausanschlüsse, die in der Planungsphase beauftragt wurden, anzuschalten. „Der Erfolg ist natürlich maßgeblich abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Weiterhin spielt die Witterung in den Wintermonaten eine entscheidende Rolle“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass die Wemacom seit fast zwei Jahren nicht mit 100 Prozent der notwendigen Leistung arbeiten kann. Hinzu kämen hochkomplexe Genehmigungsverfahren für das Gesamtnetz von 1870 Kilometern, die unter Umständen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als dafür kalkuliert ist.

Jeder Trassenmeter wird dokumentiert

„Gerade bei der Querung von Autobahnen, Bahntrassen und Gewässern haben wir mitunter immense Bearbeitungszeiten zu verzeichnen gehabt. Das mag bei der Betrachtung des einzelnen Hausanschlusses nicht wahrnehmbar sein, ist jedoch für die Fertigstellung des Gesamtnetzes enorm wichtig“, teilte die Wemacom mit.

Gleichzeitig sei mit der Bundesförderung für dieses gewaltige Infrastrukturprojekt auch ein immenser Dokumentationsaufwand verbunden – jeder Trassenmeter und jeder Glasfaser-Hausanschluss müsse kontinuierlich dokumentiert und geprüft werden. Auch dies erfordere einen großen logistischen und zeitlichen Aufwand.

Tim Schäper aus Utecht übt Kritik

Apropos Aufwand. Der Utechter Tim Schäper hofft, dass sich sein Aufwand möglichst bald reduziert und er für das Versenden von E-Mails nicht mehr von Mecklenburg nach Schleswig-Holstein fahren muss.

Alles, was er dafür braucht, ist die Freischaltung des schnellen Internets, auf die er und seine Familie schon so lange warten. Tim Schäper: „Wer Unmengen Fördergelder erhält und Versprechen abgibt, sollte alles unternehmen, um diese auch einhalten zu können, oder notfalls dafür mehr Personal einstellen.“

Bundesminister setzte 2019 den Spatenstich auf Poel

Inzwischen sind fast drei Jahre vergangen, seit im April 2019 der damalige Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, den symbolischen Spatenstich für den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg gesetzt hatte. Ende 2020 sollten alle Bauarbeiten in 81 Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg abgeschlossen sein.

Damals ahnte wohl schon der Rehnaer Pirat Dennis Klüver, dass daraus nichts werden würde. Bei dem Ministerbesuch Scheuers auf der Insel Poel hielt Klüver demonstrativ ein Plakat in die Höhe. Darauf stand zum Thema Breitbandausbau: „Bummelletzter statt Weltspitze“.