Corona-Demo in Wismar : Verkehrseinschränkungen wegen Aufzuges am Montagabend erwartet

von Nicole Buchmann

16. Januar 2022, 17:14 Uhr

Wegen sogenannter Corona-Proteste müssen Autofahrer am Montagabend mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Erneut versammeln sich am Montagabend Menschen in Wismar, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Autofahrer müssen deshalb insbesondere auf dem Altstadtring mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Harter Kern auf Telegram

Während das offizielle Motto der Anmelder um Kathrin Bernhardt und Marco Wolter – ehemaliger Kandidat in Nordwestmecklenburg zur Landtagswahl für die Partei Die Basis – „Einigkeit und Recht und Freiheit – Für freie Gesundheit und Impfentscheidung – keine Spaltung der Gesellschaft“ lautet, wird in dem von den beiden administrierten Telegram-Kanal auch am Wochenende unter anderem der Umsturz der parlamentarischen Demokratie thematisiert.

Verschwörungsideologische bis extreme Positionen

Von einer „nazierten DDR 2.0 Diktatur“ ist da unter anderem die Rede, davon „ohne Maske überall rein“ zu gehen als „ziviler Ungehorsam auf breiter Front“. Beiträge von Attila Hildmann werden geteilt, in denen der die deutschlandweite Protestzügen als wirkungslos verlacht, während der „größte Völkermord aller Zeiten“ stattfinde. Solche Demonstrationen würden daran nichts ändern.

Ein anderes Mitglied des Kanals schreibt an anderer Stelle, die Pandemie werde nicht das Ende sein. Erst wenn das Volk souverän und eine eigene Verfassung durchgesetzt sei, sei es geschafft.

