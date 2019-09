Schlagsdorf : Verschwundene Dörfer und ihre Überreste

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Das Grenzhus Schlagsdorf führt am 21. September ab 10 Uhr gemeinsam mit dem Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg ein Seminar „Verschwundene Orte in der Landschaft – Die innerdeutsche Grenze und ihre Überreste“ mit anschließender Exkursion durch. Grenzhus-Leiter Dr. Andreas Wagner: „Anschließend wollen wir uns auf Fahrräder setzen und auf einer 30 Kilometer langen Rundtour einige Überreste und ihren gegenwärtigen Zustand in Augenschein nehmen.“ Anmeldung unter 038875/ 20326.