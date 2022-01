Landkreis Nordwestmecklenburg : Verwaltung kehrt nach Schimmel-Alarm zurück ins Wismarer Kreishaus

Während das Erdgeschoss in der Rostocker Straße wieder bezogen wird, müssen weitere Pilzschäden in den Obergeschossen beseitigt werden. Die Kreisverwaltung bleibt bis zum Freitag teilweise für Besucher geschlossen.

von Holger Glaner

17. Januar 2022, 17:03 Uhr

Während das Erdgeschoss in der Rostocker Straße wieder bezogen wird, müssen weitere Pilzschäden in den Obergeschossen beseitigt werden. Die Kreisverwaltung bleibt bis zum Freitag teilweise für Besucher geschlossen.

Umzugsstress statt Büroarbeit. Kartons schleppen statt Akten wälzen. Akkuschrauber statt Computer. In dieser Woche ist in der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg alles anders als sonst. Die wegen eines Wasserschadens vor knapp einem Jahr zwangsumgesiedelten Mitarbeiter der Behörde nehmen die für 1,1 Millionen Euro aufwändig sanierten Büroräume im Erdgeschoss des Wismarer Kreissitzes wieder in Beschlag. Doch weil in den Obergeschossen ebenfalls Pilzbefall entdeckt wurde, gehen die Bauarbeiten schon bald weiter.

Großer Wasserschaden in der Kreisverwaltung

Knapp zwölf Monate ist es her, dass das Erdgeschoss der Kreisverwaltung in Wismar komplett geräumt werden musste. Ein Wasserschaden hatte im Sommer 2020 quasi den Mega-Gau für den mehr als 8,3 Millionen schweren und erst vier Jahre zuvor bezogenen Neubau mit 77 Büros und 126 Arbeitsplätzen bedeutet. Dem anfänglichen Irrglauben, dass keines der 22 Büros im Erdgeschoss geräumt werden müsse, folgte schon im Januar 2021 die gegenteilige Gewissheit.

Lesen Sie auch: Schimmel-Alarm im Kreishaus

„Bevor wir mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen konnten, mussten wir das gesamte Erdgeschoss hermetisch abriegeln“, erklärt Burghard Bohm. Luftschleusen mussten nach Angaben des Fachdienstleiters Bau und Gebäudemanagement beim Landkreis eingebaut, die Decken mit Folie abgeklebt, Technik zurück gebaut werden. Erst im März 2021 konnte mit den ersten Stemmarbeiten begonnen werden. Heizung, Paneelen, Türen – bis auf den Rohfußboden flog danach buchstäblich alles raus.

Holger Glaner

Und was raus flog, musste im Nachhinein natürlich irgendwie auch wieder rein. Dämmungen, Elektrik, Fliesen, Paneele, Heizschlangen. Handwerker aller Gewerke hatten monatelang reichlich zu tun. „Das volle Programm“, nennt Burghard Bohm das.

1,1 Millionen Euro hatte der Kreistag von Nordwestmecklenburg für die unfreiwilligen Bauarbeiten genehmigt. Geld, das allerdings nur vorgeschossen wird und anschließend von der Gebäudeversicherung übernommen werden soll.

Holger Glaner

Verursacher des Wasserschadens war ein sogenanntes Formstück aus dem Sanitärbereich der WC-Anlage. Der Landkreis will hier die bauausführende Sanitärfirma insbesondere für die Kosten des Gebäude-Freizugs, die vorübergehende Anmietung von Räumlichkeiten im Jobcenter sowie die Möbeleinlagerung in die Haftung nehmen. Insgesamt rund 200.000 Euro. Die Inventarversicherung übernimmt 80.000 Euro, den Rest soll die Sanitärfirma blechen. Burghard Bohm: „Wir glauben zu Recht, dass der Landkreis das nicht verschuldet hat. Zur Klärung der Ansprüche haben wir einen Fachanwalt für Baurecht eingeschaltet.“

Zwei weitere Wasserschäden im Kreishaus werden bekannt

Pikant an der Geschichte ist darüber hinaus, dass erst jetzt zwei weitere Wasserschäden in dem Gebäude in der Rostocker Straße an die Öffentlichkeit kommen. Verursacher auch hier: bereits erwähntes Formstück. Diesmal jedoch jeweils in den Sanitärbereichen der beiden Obergeschosse. „Hier sprechen wir von zwei kleineren Schäden aus dem November 2019 und März 2020. Als im August 2020 jedoch der dritte und diesmal große Schaden bemerkt wurde, haben wir die Notbremse gezogen“, berichtet Burghard Bohm.

Holger Glaner

Die Sanitärbereiche in den beiden Obergeschossen sollen nun entkernt werden, bis zu vier Monate plant der Landkreis dafür ein. Anders als in den zurückliegenden zwölf Monaten sollen diese Arbeiten jedoch auf den Besucherverkehr keinen Einfluss haben.

Kreisverwaltung wird im Januar teilweise geschlossen

„Aufgrund von Umzugsarbeiten werden Teile der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg in der Zeit vom 17. bis 21. Januar 2022 für den Besucherverkehr geschlossen sein“, sagt Christoph Wohlleben. Nach Aussage des Pressesprechers des Landkreises betrifft dies das Verwaltungsgebäude in der Rostocker Straße 76 und die Außenstelle im Jobcenter in der Werkstraß 2 in Wismar. Damit sind unter anderem die Bereiche Soziales und Jugendamt am Standort Wismar sowie die Ausländerbehörde nicht für Besucher zugänglich.

Die Bereiche Jugend und Soziales sind weiterhin am Standort Grevesmühlen sowie per E-Mail erreichbar. Bei der telefonischen Erreichbarkeit könne es zeitweise zu Einschränkungen kommen. Die Ausländerbehörde kann voraussichtlich ab Dienstag wieder telefonisch und per E-Mail kontaktiert werden.