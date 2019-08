Gadebusch : Volkssolidarität auf Spendentour

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Noch bis zum 15. September in den Städten und Dörfern der Region ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter der Volkssolidarität um Spenden bitten. Von den gesammelten Geldern werden 50 Prozent in den Ortsgruppen verbleiben, die andere Hälfte geht an den Kreisverband der Volkssolidarität. Mit den Spenden werden umfangreiche soziale und Kulturelle Angebote des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes mit realisiert.