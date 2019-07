Gadebusch : Volksweisen zum Mitsingen

Posaunenchor spielte erstmals im neu gestalteten Pfarrgarten

22. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit einem Glockenschlag begrüßte der Posaunenchor Gadebusch seine rund 30 Gäste. Unter strahlend blauem Himmel spielten die Blasmusiker am Freitagabend das Volksliederblasen im Pfarrgarten. Zum ersten Mal bildete der Garten die Kulisse.

„Vor rund 20 Jahren entstand diese Idee“, erzählt Chorleiterin und Kantorin Annette Burmeister. Der Kirchturm-Platz mit seinem von Kastanienbäumen gesäumten Rasen war dabei zumeist die Bühne. „Diesmal wollten wir den neu gestalteten Pfarrgarten mit seiner besonderen Akustik nutzen“, erklärt die Chorleiterin. Das Besondere an diesen Konzerten: Die Gäste sind eingeladen, mitzusingen.

Auch auf das nächste Highlight wies Burmeister die Besucher in ihrer Begrüßung gleich hin. Am 28. Juli findet ein Orgelkonzert in der Stadtkirche statt – zum Todestag von Johann Sebastian Bach. „Dabei geht es nicht um traurige Stücke“, verrät Burmeister, „Bach selbst war ein sehr vitaler, lebendiger Mann und das spürt man in seinen Werken.“