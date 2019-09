Gadebusch : Von Afro-Gospel bis Pop-Songs

von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

Unter dem Motto „Oh Happy Day“ gibt der Plater Gospelchor am Freitag, 27. September, um 19 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche Gadebusch. Es wird waschechte, temperamentvolle Gospelmusik zu hören sein. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Wer Gospel pur erleben will, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen. Im abwechslungsreichen Programm mit fröhlichen aber auch besinnlichen Tönen ist Gelegenheit zum Mitsingen, Mitklatschen, Bewegen oder einfach nur Entspannen. Auch werden Informationen zur Bedeutung und Entstehung der Gospelmusik gegeben. Das Repertoire des Chores reicht vom Afro-Gospel über Spirituals bis hin zum Pop-Song.