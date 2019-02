Grambow : Vortrag zu Naturschauspiel

Der kostenlose Vortrag findet am Donnerstag, dem 28. Februar, um 19 Uhr in der Jagdschule Gut Grambow statt.

10. Februar 2019, 20:39 Uhr

Der Förderverein Grambower Moor lädt zu einem Lichtbilder-Vortrag von Peter Flau mit dem Thema: Vom Grambower Moor bis Usedom – Naturbeobachtungen in Mecklenburg-Vorpommern, ein. Darin gibt Peter Flau Einblicke in die kleinen und großen Naturwunder vor der eigenen Haustür. Der kostenlose Vortrag findet am Donnerstag, dem 28. Februar, um 19 Uhr in der Jagdschule Gut Grambow statt. Parkplätze sind auf dem Hof des Gutes Grambow ausreichend vorhanden.