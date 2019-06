Dragun : Wahlsieger wird vereidigt

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zweieinhalb Wochen nach der Bürgermeister-Stichwahl in Dragun wird es dort am Donnerstag, 4. Juli, die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung geben. In deren Verlauf soll Wahlsieger Erich Weidemann auch zum neuen Bürgermeister ernannt werden. Er hatte die Stichwahl gegen Sabine Schirrmeister mit einem Vorsprung von 14 Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,68 Prozent. Die konstituierende Sitzung beginnt um 19 Uhr im Draguner Gemeindebüro, Lindenstraße 5.