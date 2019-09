Rögnitz : Wanderlieder mit schrägem Chor

von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

Der „Schräge Rögnitzer Chor“ lädt zu einem rund ums Thema Wandern ein. Am Freitag, 20. September, um 17.30 Uhr sollen im Gemeindesaal einige Wanderlieder gesungen werden. Zudem gibt es eine kurze Einführung zur Geschichte und zum Hintergrund der Wanderlieder. Dann wartet zur Stärkung ein knackiges Wander-Picknick, das sich jeder nach seinem Geschmack zubereiten kann. Im Anschluss daran wollen die Teilnehmer – passend zum Thema – den Film mit Harpe Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ ansehen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltung findet im Saal in der Hauptstraße in Rögnitz statt.