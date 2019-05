Carlow : Warten auf die 5. Rallye Monte Carlow

von Holger Glaner

10. Mai 2019, 05:00 Uhr

Kleines Jubiläum: Die Gemeinde Carlow und die Grundschule in Carlow veranstalten in diesem Jahr die nunmehr bereits 5. Rallye Monte Carlow. Diese findet am Sonnabend, dem 18.Mai, auf dem Alten Sportplatz in Carlow statt. Ab 9.30 Uhr können sich die Mannschaften, bestehend aus jeweils zwei Kindern im Grundschulalter und zwei Erwachsenen anmelden, so dass ab 10 Uhr die Spiele Starten können.

Wie in jedem Jahr werden den Mannschaften zehn neue Aufgaben gestellt, die Geschick, Ausdauer und Teamgeist fordern. Etwa gegen 13 Uhr werden die Sieger gekürt. Für das leibliche Wohl sorgt die Feuerwehr. Mitveranstalter Henning Schulz: „Wir wünschen uns viele Zuschauer, die die Wettstreiter anfeuern.“