Grevesmühlen : Was ist häusliche Gewalt?

Infoveranstaltung am Mittwoch in Grevesmühlen

27. November 2018, 20:45 Uhr

Der Landkreis Nordwestmecklenburg lädt heute um 13 Uhr in die Malzfabrik zur Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Woche gegen Gewalt an Frauen und Kindern nach Grevesmühlen ein. Was ist häusliche Gewalt? Was macht häusliche Gewalt mit Opfern und Tätern? Wie erleben Kinder häusliche Gewalt? Wie beeinflusst häusliche Gewalt das Verhalten von Betroffenen und ihren Kindern? Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige, die mit und für Kinder und Familien arbeiten sowie alle interessierten Menschen.