Veranstaltung : „Waterloo“ in Grevesmühlen

06. März 2019, 21:55 Uhr

Mit „Waterloo“ eroberten Abba 1974 den Pop-Olymp, in den darauf folgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte. Keine andere Band schenkte der Welt ein vergleichbares musikalisches Gesamtwerk. Ein Teil dieser Lieder können am Fans am Freitag, 23. März, in Grevesmühlen bei einer Abba-Show hören. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.