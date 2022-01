Corona : Weitere Impftermine für Kinder in Wismar und Grevesmühlen

In den kommenden Wochen haben Eltern in Nordwestmecklenburg mehrfach die Möglichkeit, ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona impfen zu lassen.

von Nicole Buchmann

18. Januar 2022, 16:14 Uhr

Der Landkreis hat für die kommenden Wochen spezielle Impftage für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geplant.

Im Impfstützpunkt in Wismar an der Hochschule in Haus 18, Phillip-Müller-Straße 14, 23966 Wismar finden die Impfungen am

29. Januar von 8 bis 12 Uhr,

19. Februar von 8 bis 12 Uhr und

12. März von 8 bis 12 Uhr statt.

In Grevesmühlen im Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen wird am

1. Februar von 16 bis 18 Uhr,

22. Februar von 16 bis 18 Uhr und

15.März von 16 bis 18 Uhr die Spritze verabreicht.

Impfpass mitbringen

Die Impfung erfolgt laut Landkreis ausschließlich in Anwesenheit von Sorgeberechtigten. Mitzubringen ist der Impfpass des Kindes. Der Termin für die Zweitimpfung werde am Tag der Erstimpfung mitgeteilt. Verimpft werde der zugelassene Impfstoff von Biontech, teilte Christoph Wohlleben mit. Allein bei zwei Impfaktionen in der vergangenen Woche hätten in Grevesmühlen und in Wismar insgesamt 378 Kinder eine Impfung erhalten, sagte der Kreissprecher.