Rehna/Gadebusch : Windeln verstopfen den Kanal

Verstopfte Abwasserleitungen, defekte Pumpstationen, Rückstau und ein erhöhter Arbeitsaufwand bereiten den Servicemitarbeitern beim Zweckverband Radegast an nicht wenigen Tagen Kopfzerbrechen. „Kein Wunder“, sagt Marco Plath. Der Mitarbeiter des kommunalen Zweckverbandes blickt in den Auffangbehälter im Klärwerk Bülow. Dort stapeln sich die Reste von Windeln für Erwachsene, Kunststoffe, wasserresistente Stoffe und die Überbleibsel von Feuchttüchern. „All diese Stoffe stecken in unseren Abwasserleitungen und bleiben häufig an den Pumpstationen hängen“, so Plath. Das wiederum führt zum Stau in den modernen und auf feste Stoffe empfindlich reagierenden Abwassersystem. Die Folge: Ein Ausfall der Anlagen ist programmiert.

„Das muss nicht sein“, sagt Dirk Fröhling als Technischer Leiter beim Zweckverband. Allerdings ist diese Zielvorgabe nur durch die Mitarbeit der rund 26 000 Einwohner in 8500 Haushalten erreichbar. „Windeln, Putzlappen und Feuchttücher sind Abfall und gehören nicht in das Abwassernetz“, betont auch Zweckverbandsgeschäftsführerin Claudia Westphal. Vor diesem Hintergrund startete der Verband erneut eine Aufklärungskampagne im Verbandsgebiet. In fast nahezu allen Haushalten in Gadebusch und Rehna flatterte ein Infoschreiben mit deutlichen Hinweisen auf die Problematik und deren Folgen. Jedem müsse klar sein, dass ein erhöhter Arbeitsaufwand an den insgesamt 410 Pumpstationen zwischen dem Außenbereich der Landeshauptstadt, dem Schaalsee und Utecht zu erhöhten Kosten führen kann. Dies beinhaltet auch eine Ermittlung der Verursacher inklusive Kamerafahrten bis an die Schächte und Leitungen der Wohnhäuser. „Diese Kontrollen dürfen wir durchführen“, sagt Dirk Föhling. Eine härtere Gangart, die dem Wohle aller Kunden dienen soll. „Es kann nicht sein, dass die Kosten zulasten der Allgemeinheit gehen“, sagt Westphal. Stattdessen wolle man die Verursacher der Havarien zur Verantwortung ziehen.

Als problematisch gelten insbesondere die handelsüblichen und nach dem Toilettengang genutzten Feuchttücher. Anders als von einigen Herstellern auf den Verpackungen deklariert, lösen diese sich nicht im Spülwasser auf. Stattdessen verkleben die Fasern die Pumpwerke. Entstandene Schäden müssen die zehn Mitarbeiter für das 415 Kilometer lange Abwassernetz des Zweckverbandes beheben. Die Kosten dafür finden sich in den Schmutzwassergebühren wieder. Eine Anhebung infolge zunehmender Havarien durch Abfall im Abwassernetz wünschen sich die wenigsten Kunden.

Auch Servicetechniker Marco Plath hofft auf Besserung. Das nicht allein wegen der Bereitschaftsdienste rund um die Uhr. „In Nesow brachte uns die Postwurfsendung Erfolg. Dafür havarierte am Montag ein Pumpwerk in Holdorf“, sagt Plath. Als Mitarbeiter absolviert er Seminare zum Betrieb von Klärwerken auch in Brandenburg. Dort seien die Probleme ähnlich. Kaum gesagt klingelt gestern um 14 Uhr sein Telefon: „Die Pumpstation Am Hagetun in Holdorf ist erneut ausgefallen.“ Ein Wischtuch im Abwasserkanal hat das Pumpwerk lahm gelegt...

von Volker Bohlmann

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr