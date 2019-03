Gadebusch : Windkraft Thema in Gadebusch

von svz.de

04. März 2019, 21:57 Uhr

Im Pastorat der evangelischen Kirchgemeinde in Gadebusch findet am Sonnabend, 9. März, der nächste Männerbrunch statt. Er beginnt um 10 Uhr. Zu Gast wird Heiko Böhringer von der Initiative „Freier Horizont“ sein. Er wird über den Stand der Planungen bezüglich der Windparks in unserer Region berichten“, kündigt Götz Heierberg an. Jeder Teilnehmer sollte sich bis zum 8. März verbindlich zu dieser Veranstaltung anmelden. Möglich ist dies unter der Telefonnummer 038876/ 31 32 77.