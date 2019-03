Rehna : Winterkino im Deutschen Haus

von svz.de

13. März 2019, 06:55 Uhr

Das Deutsche Haus öffnet am Freitag, dem 15. März, wieder seine Türen zum Winterkino. Von 15.30 Uhr an gibt es für Kinder den Film „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ zu sehen. Von 19 Uhr an wird erwachsenen Kinofans der Film „Gegen den Strom“ gezeigt. Darin geht es um die 50-jährige Halla, die ein Doppelleben führt. Unter dem Decknamen „Die Bergfrau“ bekämpft sie heimlich die nationale Aluminiumindustrie in Island. Doch dann bringt die Bewilligung eines fast schon vergessenen Adoptionsantrags Hallas Pläne aus dem Takt.