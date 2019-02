Wismar: Diesel aus Lkw abgezapft

von svz.de

19. Februar 2019, 14:31 Uhr

Heute Morgen, 05:45 Uhr, stellte der Fahrer eines Lkw fest, dass unbekannte Täter aus seinem Fahrzeug mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet hatten. Den Lkw hatte er am Vortag (17. Februar) in der Wittenburger Straße in Renzow abgestellt. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Aufgrund der großen Menge Diesels wird davon ausgegangen, dass die Diebe zur Tatausführung ein Fahrzeug mit entsprechender Ladungskapazität oder einen Anhänger verwendeten.

Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Gadebusch unter der 03886/722 0 zu wenden.