Wismar: Garagen in Tressow aufgebrochen

27. Dezember 2018, 14:31 Uhr

In der Nacht vom 23. zum 24. Dezember brachen unbekannte Täter in 11, in einem Garagenkomplex befindliche Garagen in der Ortslage Tressow, ein. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Dort gelangten die Täter nicht ins Innere vor und richteten lediglich Sachschaden an. Das Interesse der Einbrecher galt offenbar dort befindlichen Werkzeugen. Das genaue Ausmaß des Stehlgutes, bzw. die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841/2030 zu melden.