Wismar: Illegale Müllentsorgung an der L 103

von svz.de

30. Januar 2019, 13:53 Uhr

Am 29. Januar 2019 stellten Mitarbeiter des Polizeihauptreviers Wismar während einer Streifenfahrt im Bereich der L 103, auf der Strecke von der Kreuzung Kritzow in Richtung der A20, illegal entsorgten Abfall fest. Es handelt sich dabei um offenbar drei LKW-Ladungen in die Landschaft gekippten Bauschutt, bestehend aus Beton, Fliesen, Ziegelsteinen sowie Fensterrahmen.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und verständigten das zuständige Amt Neuburg, das nun die Entsorgung veranlassen wird.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 mitzuteilen.