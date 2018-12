Wismar: Nicht nur Handys lenken vom Autofahren ab

von svz.de

27. Dezember 2018, 14:32 Uhr

Am 24. Dezember, 12:00 Uhr, wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Wismar zu einem Verkehrsunfall auf der A 20, Anschlussstelle Bobitz, gerufen. Wie der 73-jährige Fahrer des verunglückten Audi mitteilte, hatte er sich eine Zigarette während der Fahrt in Richtung Lübeck angezündet und kurz darauf fallen gelassen. In der Folge kam es im Fahrzeug zu einer Rauchentwicklung, so dass der Mann bei Bobitz die A 20 verlassen wollte und noch im Bereich der Ausfahrt auf die Bankette geriet, einen Leitpfosten umfuhr und folgend zum Stehen kam. An Baulast und Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.