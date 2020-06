Wismar: Radler fährt mit 3,0 Promille durch die Stadt

von svz.de

30. Juni 2020, 15:53 Uhr

Im Rahmen der Durchführung nächtlicher Verkehrsüberwachungsmaßnahmen vom 29. auf den 30. Juni im Wismarer Stadtgebiet fiel Beamten des gegen 1.45 Uhr ein Radfahrer in der Lübschen Straße auf. Da der Mann in auffallend unsicherer Art und Weise und ohne Licht unterwegs war, hielten sie den 24-jährigen Mann an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei wies er einen Atemalkoholwert von 3,0 Promille auf. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.