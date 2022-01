Menschen von hier : Wismar statt Perth: Mit Google Maps in ein neues Leben

Toni Leipold ist 30 Jahre alt, als es ihn aus Hessen nach Australien zieht. Der Plan steht, das Visum ist erteilt. Dann kommt Corona. Und Leipold landet in Wismar.

von Nicole Buchmann

18. Januar 2022, 11:11 Uhr

Toni Leipold ist 30 Jahre alt, als es ihn aus Hessen nach Australien zieht. Der Plan steht, das Visum ist erteilt. Dann kommt Corona. Und Leipold landet in Wismar.

In einer Kita in der Altstadt von Wismar sitzt Toni Leipold auf der Fensterbank. Auf dem Rücken der rechten Hand ein Dino, eine Blume, eine Note und Patrick, der Seestern. „Haben die Kinder gemalt“, sagt Leipold und lacht.

Mit dem Auto durch Australien

Vor nicht ganz einem Jahr ist der Kita-Erzieher nach Wismar gezogen. Eigentlich aber wollte er nach Perth, nach Australien. Jobben auf einer Farm und mit dem Geld einen Wagen kaufen, groß genug, um darin zu schlafen und so den Kontinent entdecken.

Seinen Job in einer Kita und seine Wohnung in Hessen hatte er dafür gekündigt. Zu lange sei er da schon gewesen, als dass er sich hätte weiterentwickeln können, erzählt Leipold.

Corona bestimmt die Route

Das Visum in der Tasche, macht sich Corona breit auf der Welt. Reisebeschränkungen inklusive. „Ich habe erst gedacht, das dauert nicht lange.“ Leipold weicht auf Norwegen aus, besucht einen Freund auf den Lofoten. Ist per Anhalter unterwegs, Zelt und Campingkocher im Gepäck. Zieht weiter nach Finnland, durch Estland bis nach Litauen. Es ist September 2020. Der nächste Lockdown steht bevor.

Auf der Suche nach einem Platz für sich

Leipold muss sich entscheiden und geht zurück nach Deutschland. Zieht zu einem seiner Brüder. Ein neuer Job ist kein Problem. „Als Erzieher habe ich das Privileg, überall Arbeit zu finden – gerade als Mann.“ Aber Frankfurt am Main gefällt Leipold nicht. Als trostlos habe er die Stadt empfunden in ihren Widersprüchen zwischen Fixern am Bahnhof und den Bankentürmen gegenüber, sagt Leipold. Also musste er dort weg.

Ich wollte am Meer leben, an der Ostsee und in einer kleinen Stadt. Ich habe mir Wismar bewusst ausgesucht. Toni Leipold

Auf Google Maps sucht Leipold nach einem Platz für sich und findet Wismar. Von Frankfurt aus besorgt er sich einen Job und eine Wohnung, holt seine Sachen aus den Kellern von Mutter und Bruder, belädt einen Transporter und macht sich auf den Weg.

Stockbrot am Ostseestrand

„Der erste Sommer war einsam. Es war schwer, Kontakte zu knüpfen“, erinnert sich Leipold. Dabei sei Wismar ein Dorf. „Im positiven Sinn – auch im Hinblick auf den Job.“ Es sei schön, den Kindern mit ihren Eltern auch außerhalb der Kita zu begegnen, und so auch ein bisschen Privates zu teilen.

Inzwischen, sagt Leipold, sei er angekommen. Habe bei Hoben zwei Bäume entdeckt, zwischen die seine Hängematte passt, habe Menschen gefunden, auf die er sich verlassen könne. „All die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe – auch die schlechten – führen jetzt an diesem Punkt zusammen. Das fühlt sich unglaublich gut an.“ Dass er Australien streichen musste, habe er nie bereut. Und für den nächsten Sommer in Wismar wünscht er sich einen Abend am Strand mit Stockbrot über einem Lagerfeuer, guter Musik bis zum Sonnenaufgang.