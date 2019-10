Wismar: Trickbetrug: Polizei mahnt zur Vorsicht

von svz.de

24. Oktober 2019, 15:13 Uhr

Heute Vormittag meldete sich der Marktleiter einer Verkaufseinrichtung in Grevesmühlen beim örtlichen Polizeirevier. Er äußerte, dass heute mehrere Senioren sogenannte Prepaid-Karten (Karten für bargeldloses Bezahlen im Internet) in vierstelligem Wert gekauft hätten bzw. kauften wollten. Das, so der Mann, sei sehr ungewöhnlich und bereite ihm Sorge. Er wies seine Kunden auf die Möglichkeit hin, dass diese ggf. Trickbetrügern zum Opfer gefallen sein könnten. Ein älterer Herr hätte daraufhin Abstand vom Kauf der Karten genommen und geäußert, dass er die Telecash-Karten im Zusammenhang mit einem ihm versprochenen Geldgewinn erstehen wollte.

Die Polizei rät: Seien Sie kritisch. Sind die Codes von Prepaid-Karten erst einmal telefonisch übermittelt, ist das Geld weg.