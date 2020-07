Wismar:Zwei leicht verletzte Radfahrer

von Polizeiinspektion Wismar

21. Juli 2020, 08:46 Uhr

Gestern Morgen wurde die Wismarer Polizei über einen Verkehrsunfall im Spinackerweg in Wismar Wendorf informiert. Vor Ort trafen die Streifenbeamten auf zwei leicht verletzte Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein 63-jährige Mann bei rutschiger Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt. Die Ehefrau, die ihrem Mann auf dem Rad folgte, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kam ebenfalls zu Fall. Beide Radler (deutsche Staatsangehörige) wurden in der Folge mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrrädern belief sich auf ca. 200 EUR.