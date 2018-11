Wellness : Wismarer Erlebnisbad top bewertet

von svz.de

30. November 2018, 07:36 Uhr

Bei einer bundesweiten Bewertung von über 300 Thermen, Saunen und Wellnesseinrichtungen hat das Wonnemar Wismar den dritten Platz belegt. Das Reiseportal von Travelcircus Berlin hatte Deutschlands Thermen auf den Prüfstand gestellt.

In der Bewertung für das beliebte Wismarer Erlebnisbad heißt es: „Das Besondere an der Wonnemar Therme in Wismar? Für jeden Thermengänger findet sich hier genau die richtige Aktivität. Wer mit der Familie anreist, der ist im Spaß- und Sportbad gut aufgehoben und tummelt sich auf einer der coolen Rutschen oder im Wellenbecken. Wer es ruhiger mag, der zieht sich in den Thermalbereich oder in die Saunawelt zurück.“

Den ersten Platz belegte übrigens mit der Therme Erding in der Nähe von München die größte Therme der Welt.