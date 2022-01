Rehkadaver mit Fraßspuren : Wolfsrudel zieht durch Rehna

Ein Jäger erkannte drei Tiere auf der Wildkamera, nachdem sie ein totes Reh aus einem Carport gezogen haben.

von Maik Freitag

14. Januar 2022, 14:19 Uhr

Nicht schlecht staunte Michael Drews, als er Anfang Dezember seine in der Nähe des Bahnüberganges in Rehna aufgehängte Wildkamera auswertete. Darauf zu sehen sind drei Tiere, die durchaus Wölfen ähneln. Gewissheit brachten allerdings erst die Spuren, die rund um die Wildkamera gefunden wurden. Auch ein in derselben Nacht aus einem Carport im Wohngebiet Rehnaer Kuhmoor gezogener Rehkadaver weist eindeutige Wolfs-Fraßspuren auf.

Seit Jahren Wölfe in und um Rehna beobachtet

„Wir haben schon seit Jahren mal den einen oder den anderen Wolf in unseren Gebieten rund um Rehna gesehen, aber dass ein ganzes Wolfsrudel durch Rehna zieht, ist neu", sagt Michael Drews. Der hatte die Wildkamera aufgehängt und nun zum ersten Mal einen eindeutigen Beweis gesichert, wenn auch etwas unscharf. Doch auch der Wolgaster Tierparkleiter und Jäger Mirko Daus bestätigt die Eindeutigkeit der gesicherten und fotografierten Spuren.

Michael Drews

„Bei einer Wolfsspur muss die gedachte Linie zwischen der Spitze der beiden äußeren Zehen direkt an der Kante des Ballen verlaufen und das tut sie hier exakt", sagt der 59-Jährige. Bei Hunden verlaufe die Linie deutlich oberhalb des Ballens, sagt er. Seiner Meinung nach gäbe es nur eine einzige Hundeart, bei der das ähnlich sei und die sähe den Tieren auf der Wildkamera-Aufnahme nicht ähnlich.

Zeuge sieht Wölfe über die Straße laufen

Auch einen Zeugen gibt es, der von einem plötzlich vorbeilaufenden Wolfsrudel zu diesem Zeitpunkt berichtet. „Ich bin von Wedendorf Richtung Neu Vitense gefahren und plötzlich liefen drei Tiere über die Straße. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass das Wölfe waren", erklärte der Rehnaer Alexander Pankow dem Jagdobmann Michael Drews in einer Sprachnachricht.

Kurioser Vorfall im Wohngebiet Kuhmoor

Einen noch viel kurioseren Zwischenfall gab es hingegen im Wohngebiet Kuhmoor. „Ein mir bekannter Jäger hatte ein Reh in Warnitz geschossen, es ausgeweidet und in Rehna in seinen Carport gehängt“, erzählte Michael Drews. Als er am nächsten Morgen in seinen Carport schaute, war das Reh weg. Bei der Suche fand dieser das Stück schließlich mehrere hundert Meter weiter auf dem Boden liegend. Daneben lag noch der Haken, an dem das Wild hing. „Das Reh zeigte eindeutige Fraßspuren von Wölfen auf. Die fressen am liebsten die Keulen", sagt Michael Drews.

Michael Drews

Für den Jagdobmann der Jagdgenossenschaft Rehna, Michael Drews, besteht kein Zweifel an dem Bestand von Wölfen. „Unser Land hier in der Region ist sehr urban. Wir haben wenig Wald. Deshalb ziehen die Wölfe große Kreise und kommen hin und wieder vorbei", erzählt er. Nicht sicher sei er sich bei der Geschlechterverteilung der drei Wölfe. „Ob auch eine Fähe dabei war und wir im kommenden Frühling junge Wölfe haben, kann ich nicht sagen. Es können auch drei Jungwölfe sein, die sich zusammengefunden haben", sagt Drews.