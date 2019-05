Rehna : Zauberhaftes aus der Natur

von svz.de

28. Mai 2019, 06:30 Uhr

„Zauberhafte Arbeiten aus Naturmaterialien“ sind ab 1. Juni in der zweiten Ausstellung im Kloster Rehna zu sehen. Die Künstlerin Ines Bargholz stammt aus der Region. Ihre Motive sind anfänglich noch kleine Miniatur-Blüten-Collagen, verwandeln sich dann aber auch zu großformatigen Malereien. Bis zum 5. Juli ist eine Retrospektive der letzten fünf Jahre ihrer Arbeiten in Rehna zu sehen. Ihre Ausstellung ist auch Teil eines Filmes über Kunst und Kultur in der Schaalseeregion, der im Juni gedreht wird. Eröffnung ist am 1. Juni um 16 Uhr.