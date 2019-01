von Franca Niendorf

21. Januar 2019, 21:35 Uhr

Aus technischen Gründen sowie wegen einer Schulung sind die Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen am Mittwoch, 30. Januar, und Freitag, 1.Februar, geschlossen. Am Mittwoch, 23. Januar, ist die Behörde von 9 bis 12 Uhr geöffnet.