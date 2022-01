Vollsperrung : Zwei Autofahrer nach Verkehrsunfall bei Neuendorf verletzt

Nichts ging mehr für Kraftfahrer und Insassen eines Schulbusses auf der Strecke zwischen Neuendorf und Pokrent. Grund war eine Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall.

von Michael Schmidt

18. Januar 2022, 16:22 Uhr

Bei dem Verkehrsunfall zwischen Neuendorf und Pokrent waren am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin und ein Autofahrer mit ihren Wagen auf gerader Strecke kollidiert. Dabei wurden sie verletzt und mussten vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt werden.

Da an einem der Fahrzeuge die Fahrertür nach der Kollision nicht mehr geöffnet werden konnte, setzte die Feuerwehr schwere Technik ein, um die Tür zu entfernen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Neben der Feuerwehr Lützow waren auch die Wehren Pokrent und Schildetal mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort, sagte Amtswehrführer Arne Borck.

Nach dem Unfall musste die Strecke zwischen Neuendorf und Pokrent für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Für einige Kinder, die mit dem Schulbus in ihre Heimatdörfer wollten, hieß dies vor allem eines: Warten. Zwischenzeitlich konnten einige von ihnen in ein kleineres Fahrzeug umsteigen und gelangten über Umwege an ihr Ziel.