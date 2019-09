Bothmer : Zwei Gitarren – ein Gedanke

Konzert auf Schloss Bothmer mit dem Enyp Guitar-Duo.

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Zwei Gitarren – ein Gedanke, so könnte man die Liveperformance des Enyp Guitar-Duo am besten beschreiben. Die beiden Gitarristen Timo Bautsch und Oliver Heinze begeistern in ihren Konzerten das Publikum mit einem ganz eigenen Sound.

Am kommenden Sonnabend, 21. September, sind sie von 19 Uhr an Gast auf Schloss Bothmer.

Es erwartet die Gäste eine energiegeladene Mischung aus Latin, Klassik, Rock und Weltmusik mit viel Platz für ausgefeilte Arrangements und Improvisation...

Und die Herren kommen nicht allein: mit dabei ist Tatiana Nova, die mit Gesang und viel Charme den Abend bereichert. Das Catering mit kleinem Imbiss und Getränken übernimmt die Orangerie Schloss Bothmer.

Einlass ist von 18.30 Uhr an, das Konzert beginnt dann um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet ab sofort im Schloss Bothmer sowie in der Buchhandlung Peplau in Wismar und Grevesmühlen statt.