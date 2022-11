Die Maschinisten Jonas Scherperski (l.), Denis Sturn (m.) und Thomas Koch überprüfen die Ausstattung des neuen Löschfahrzeugs. Foto: © Michael-Günther Bölsche Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Feuerwehr Dobbertin Mit Spezialfahrzeug gegen Waldbrände Von Michael-Günther Bölsche | 22.11.2022, 13:53 Uhr

Fünf neue spezielle Löschfahrzeuge für die Waldbrandbekämpfung wurden am Dienstagvormittag in Neu Poserin an drei Landkreise und zwei kreisfreie Städte übergeben.