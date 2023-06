Ein zehnjähriger Junge konnte am Samstag aus der Ostsee gerettet werden. Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Rettungseinsatz im Landkreis Rostock Badeunfall bei Graal-Müritz – Kind aus Ostsee gerettet Von dpa | 10.06.2023, 18:38 Uhr

In der Ostsee vor Graal-Müritz kam es am Samstag zu einem Badeunfall – ein zehnjähriger Junge war vom Wind an die Buhnen hinausgetrieben worden.