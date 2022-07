Das neue Gebäude für die Grundschule An der Carbäk wird schon jahrelang herbeigesehnt. FOTO: Nicolas Bahr up-down up-down Baubeginn in Broderstorf Grundschule An der Carbäk wird für mehr Schüler gerüstet Von Nicolas Bahr | 04.07.2022, 14:52 Uhr

Nach jahrelangem Platzmangel ist nun Besserung in Sicht – die Grundschule An der Carbäk in der Gemeinde Broderstorf bekommt ein neues Erweiterungsgebäude. Höchst modern, digital und praktisch soll es werden.