Noch bis Sonnabend kann im Aquadrom Graal-Müritz geschwommen werden. Danach chließen sich die Türen auf unbestimmte Zeit. Foto: Florian Hoese up-down up-down Schwimmhalle öffnet letztmalig am 29. April Sportler bedauern Schließung des Aquadroms in Graal-Müritz Von Florian Hoese | 28.04.2023, 14:03 Uhr

Ende April ist Schluss. Das Aquadrom in Graal-Müritz muss schließen. In der Gemeinde an der Ostsee wird das als Verlust wahrgenommen. Wie es mit dem Schwimmbad nun weitergeht.