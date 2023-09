Indianer und Feen, Feuershows und Tanzeinlagen, überlebensgroße Pilze und ausgefallene Dekorationen und dazu die angesagtesten DJs aus der Psychedelic Trance Szene – das Indian Spirit Festival bei Eldena hatte einiges zu bieten für Augen und Ohren. Innerhalb von vier Wochen hat das Veranstaltungsteam eine Welt aufgebaut, in der gemeinsam getanzt, gefeiert und auch Yoga gemacht wurde. Circa 20.000 Besucher aus etwa 40 Ländern waren bei dem Festival dabei und feierten den Abschluss der Saison.

Die Stimmung auf der Wiese bei Eldena ist am Samstag ausgelassen, aber entspannt. „Wir haben hier ein bunt gemischtes Publikum, von Jung bis Alt und aus den verschiedensten Ländern“, erklärt Oliver Mohn von der Produktionsleitung. „Aber das passt gut zusammen und alle feiern friedlich miteinander.“ Zum ersten Mal konnten die Besucher in diesem Jahr vor sechs Bühnen tanzen. Gespielt wurden die verschiedensten Richtungen des Psychedelic Trance, kurz Psytrance, sowie Techno und Chill-Musik. „Bei uns spielen die besten DJs aus dem kommerziellen und nicht-kommerziellen Bereich. Das Line-Up ist kaum zu toppen“, so Oliver Mohn. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr unter anderem Astrix, Neelix, Vini Vici, Ace Ventura und Liquid Soul.

Bereits seit 2017 pilgern die Besucher aus Deutschland und der Welt zum Festival nach Eldena. Das Indian Spirit Festival gilt als das Abschlussfestival der Szene. Vor allem Besucher aus Israel, Holland und den skandinavischen Ländern seien in diesem Jahr stark vertreten. Aber auch Besucher mit sehr kurzen Anfahrtswegen hat das Festival am Wochenende angelockt. „Viele Einwohner der umliegenden Gemeinden nutzen unser Angebot des freien Eintritts. Viele wollen sich mal anschauen, was hier so los ist und wie hier gefeiert wird“, erklärt Oliver Mohn.

Auch die bunte und aufwändige Dekoration ist bei den Besuchern des Festivals beliebt.

So auch die Freundinnen Tini und Franzi aus Ludwigslust. „Ich war das letzte Mal vor fünf Jahren hier. Und ich wollte gerne sehen, wie sich die Indian entwickelt hat“, erklärt Tini. Mittlerweile sei alles viel größer geworden, mit viel mehr Besuchern. „Am besten gefällt mir immer noch die Dekoration. Das ist einfach toll anzusehen und passt super zu diesem Festival.“ Dafür verantwortlich war in diesem Jahr das Duo Mae&Moa, das bereits seit 1991 Psytrance Partys europaweit dekoriert. Neben den Bühnenbildern gehörte auch ein riesiger Schirm über der Tanzfläche vor der Sun Stage dazu, der einen Durchmesser von 100 Metern hat.

Rund 20.000 Besucher aus 40 Ländern erlebten die bunte Traumwelt bei der Indian Spirit 2023.

Neben der Musik wurde den Besuchern mit kreativen Workshops oder Yoga-Stunden auch ein abwechslungsreiches Programm geboten. An vielen Ecken luden Hängematten zum Entspannen ein. Auf der ausgedehnten Händlermeile gab es unter anderem Traumfänger, Kleidung, Schmuck und UV-Bilder zu entdecken. Außerdem konnten sich Besucher auf dem Gelände piercen lassen. Und auch die Essensmeile ließ keine Wünsche offen.

Kartenvorverkauf für 2024 startet am 5. September

Noch bis Montag 13 Uhr können die Besucher auf der Indian Spirit ordentlich feiern. Währenddessen steckt das Team bereits seit zwei Wochen in den Vorbereitungen für das Festival im kommenden Jahr. „Wenn die Party noch gar nicht war, denken wir schon an die Indian 2024“, erklärt Oliver Mohn. Und auch die Besucher können sich freuen: Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 5. September, um 20 Uhr. Und dann wird auch im kommenden Jahr wieder unter dem Motto „Love, Dance & Trance“ bei der Indian Spirit bei Eldena gefeiert.