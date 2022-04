Mit ihren Portraits will Jacqueline Duhr hinterfragen, wie viel „Ich“ im Konzept der Selbstinszenierung als Kunstform steckt. FOTO: Jacqueline Duhr Kunst aus Rostock Jacqueline Duhr zu Gast im digitalen Salon auf Schloss Plüschow Von Nicole Buchmann | 19.04.2022, 16:12 Uhr

Wenn der Mensch sein Äußeres stetig wandelte und so dem Schubladendenken entrönne, was würde aus ihm? Dieser Frage geht die Rostocker Künstlerin in ihren Portraits nach.