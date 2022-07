Schreit, wimmert, schmatzt wie ein echter Säugling: Jugendliche mit Baby-Simulator bei einem Schulprojekt der AWO Güstrow in der Beratungsstelle Pro Familia. FOTO: Margitta True up-down up-down Beunruhigender Trend in Güstrow Frauenärztin Susan Thoß: Immer mehr Teenager-Schwangerschaften Von Margitta True | 05.07.2022, 14:38 Uhr

Im Schnitt ist eine Frau in Mecklenburg-Vorpommern um 29 Jahre alt, wenn ihr erstes Kind geboren wird. Eine Ärztin in Güstrow beobachtet jetzt einen beunruhigenden Trend: Mehr Schwangere im Teenager-Alter kommen in ihre Praxis.