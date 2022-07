Christoph Ruckhäberle, Ohne Titel, 2019, Lack auf Leinwand. Courtesy Galerie Kleindienst, Leipzig FOTO: Björn Siebert up-down up-down Barlach Museen in Güstrow Junge Künstler in Auseinandersetzung mit Ernst Barlach Von Margitta True | 08.07.2022, 16:30 Uhr

Diese Sonderausstellung sollte bereits stattfinden und fiel dem Corona-Virus zum Opfer: In den Barlach Museen am Heidberg in Güstrow wird ab 10. Juli ein besonderer Dialog präsentiert: „Barlach und die jungen Wilden“.